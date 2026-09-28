Era intervenuto con un post sui social quando i tifosi della Juventus hanno girato le spalle al campo durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Ed ha scritto un post sui social anche oggi che è arrivata la notizia sullo sfregio al murales di Baresi che era stato disegnato a Casa Milan.

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Walter Zenga non ci sta e attacca chiunque sia stato (e che probabilmente verrà individuato date le telecamere di sorveglianza sul posto). "Franco Baresi è stato un avversario, un compagno in Nazionale, un capitano e soprattutto un uomo che ha dato dignità al calcio italiano. Imbrattare la sua immagine non offende soltanto il Milan o i suoi tifosi. Offende la storia del nostro calcio e tutti quelli che sanno ancora cosa significhi la parola rispetto", ha scritto su Instagram l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana.

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"Chi ha fatto questo non rappresenta nessuna tifoseria. Rappresenta soltanto se stesso e la propria miseria. Le maglie dividono. Il rispetto deve unirci. Sempre. Franco non si tocca", ha sottolineato ancora l'Uomo Ragno.