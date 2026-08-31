"Il valore delle alternative definisce la forza di un gruppo". Fabrizio Biasin, sui social, ha parlato così della vittoria dell'Inter ieri a Cagliari. Una forza che si è rilevata sul campo non solo nell'undici titolare ma anche nelle riserve e che potrebbe fare la differenza in questa stagione.

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Una lunga annata nella quale il club nerazzurro punta a fare meglio anche in Champions League, la competizione che un anno fa ha lasciato anzitempo, ai play-off e prima degli ottavi, per dare priorità al campionato. L'anno prima la finale del torneo e la sconfitta con il PSG: per inseguire il sogno rimandato nella finale con il City nel 2023, alla fine i nerazzurri hanno perso terreno pure dal Napoli e non è servito il possibile. Agli azzurri è andato lo Scudetto 2024-2025 con un solo punto di distacco da quella che era la squadra guidata da Inzaghi. Chivu se lo è ripreso nella scorsa stagione, insieme alla Coppa Italia, e ora vuole andare avanti più possibile anche in Europa. Potrebbe fare, appunto la differenza, una rosa più ampia nei momenti difficili. Come spiega proprio il giornalista.

Il valore delle alternative definisce la forza di un gruppo.



La panchina dell’Inter ieri:



Provedel

Di Gennaro

Stones

Bisseck

Carlos

Diouf

Stankovic

Zieliński

Jones

Mkhitaryan

Thuram

Bonny

(Spence)



In un passato neanche troppo lontano l’Inter, in panchina, non aveva niente. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 31, 2026

"La panchina dell’Inter ieri: Provedel, Di Gennaro, Stones, Bisseck, Carlos, Diouf, Stankovic, Zieliński, Jones, Mkhitaryan, Thuram, Bonny, (Spence). In un passato neanche troppo lontano l’Inter, in panchina, non aveva niente", ha spiegato Biasin nel suo post. Da niente a tanto sono tantissimi passi in avanti.