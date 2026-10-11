Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

Non è partito per la pausa delle Nazionali, per Calhanoglu niente Turchia per lui che si era fatto male prima della gara con l'Udinese. È rimasto ad Appiano e si è sottoposto alle terapie del caso che gli hanno permesso di recuperare per la partita dell'Inter contro il Parma, alla ripresa del campionato.

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Schierato da titolare da Cristian Chivu, il centrocampista nerazzurro ha segnato la rete del due a zero su rigore. Una gioia che il giorno dopo è stata turbata da un lutto familiare.

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"Oggi ho perso non solo mio nonno, ma anche una parte della mia infanzia. Riposa in pace, caro nonno. Che Dio gli conceda un posto in Paradiso", ha scritto il giocatore nerazzurro in una storia sui social omaggiando il nonno in un giorno difficile per lui e la sua famiglia.