Candreva e l’emozione di tornare in campo: “Non vediamo l’ora. Speriamo di…”

È Antonio Candreva a sintetizzare la grande emozione per la ripresa del calcio italiano prima di scendere in campo dopo il lunghissimo stop. Il giocatore nerazzurro ha voluto anche dedicare un pensiero a chi in questo periodo ha sofferto o perso qualcuno: “Ci siamo quasi…e non vediamo l’ora. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese”.