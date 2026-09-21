VIDEO FCIN1908 / Funerali Mazzola, ecco i dirigenti della Juventus Carnevali e Massara

L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali e il ds bianconero Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi di una parte dei tifosi dell'Inter, fuori dalla basilica di Sant'Ambrogio per i funerali di Sandro Mazzola.

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Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e Daniele Massaro. Ieri durante Juventus-Atalanta parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo non rispettando il minuto di raccoglimento. La Juventus, con una nota, si era dissociata immediatamente da tale comportamento.