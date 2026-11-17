Il calciatore nerazzurro non è stato impiegato da Ancelotti nella gara con Singapore. Sui social racconta comunque il suo obiettivo
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Nella vittoria del Brasile per 7-0 contro Singapore, Carlos Augusto è rimasto in panchina. Il calciatore non è stato impiegato dal ct Carlo Ancelotti che invece lo aveva schierato da titolare nella gara contro il Giappone.
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Il calciatore nerazzurro, che sta facendo la differenza nell'Inter in questa prima parte della stagione, è atteso ad Appiano Gentile per la giornata di giovedì dove i suoi compagni inizieranno di fatto da mercoledì a preparare la sfida con l'Atalanta. Nelle scorse ore si è parlato anche di un'accelerata sul fronte rinnovo.
"Sempre impegnati a migliorare e onorare questa maglia nel modo migliore possibile", ha scritto su Instagram.
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