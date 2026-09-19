Ha segnato una doppietta, ha trascinato la squadra e le ha permesso di portare a casa dall'Olimpico un punto quando la gara sembrava ormai compromessa. Lautaro Martinez ha trascinato la squadra di Chivu contro la Roma. Si è visto e si è sentito. Prima dei gol, dopo, durante. Semplicemente una partita la sua che ha ricordato a tutti perché è il capitano dell'Inter. Qualche problema fisico lo aveva stoppato con l'Udinese e in settimana qualcuno pensava potesse non esserci contro la formazione giallorossa. Ha risposto presente e ha fatto come al solito la differenza.

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Della sua partita ha parlato sui social il giornalista inviato di DAZN a Roma, Tommaso Turci. Quasi emozionato dalla prestazione che ha sfoderato il giocatore nerazzurro contro la Roma, a fine partita ha posto l'accento proprio su quello che ha visto fare al giocatore argentino sul prato dell'Olimpico. E lo ha fatto esaltandolo e raccontandolo con una certa enfasi.

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Lautaro, un capitano

«Parliamo per un attimo della sua partita. La leadership impersonificata in attaccante, straordinario. Si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle a inizio secondo tempo. Non sbaglia mai l'approccio. Anche se l'Inter andava così così nel primo tempo, lui è lì: combatte, sgomita, fa anche la corsa in più. Tra l'altro sta anche bene fisicamente e proprio con queste corse a ripiegare riesce a dare l'esempio giusto ai compagni. Quanto mi piace questo attaccante! Al di là delle due stoccate e della doppietta di oggi è proprio la grinta, l'essere capitano in tutto e per tutto che fa la differenza in questo giocatore, un capitano ragazzi, un capitano straordinario», ha sottolineato il giornalista ricordando agli interisti, se non bastassero le loro consapevolezza, quanto conta l'argentino per l'Inter.