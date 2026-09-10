C'era un altro ex Inter in campo a Madrid nella gara di Champions che ha visto i nerazzurri sconfitti per due a uno al Bernabeu. Oltre a Mourinho in campo, da titolare, c'era Denzel Dumfries. Il Real ha pagato la clausola rescissoria sul contratto del giocatore che ha vinto con l'Inter gli ultimi due scudetti.

Prima della partita gli abbracci ai suoi ex compagni. Poi novanta minuti da avversari. Al fischio finale è andato sotto il settore ospiti per ricambiare il saluto dei tifosi interisti e ieri, a bocce ferme, ha scritto un post dedicato alla vittoria del Real con un pensiero rivolto al suo recente passato.

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Inter speciale per Dumfries

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"Prima serata in casa in Champions League, prima vittoria. È bello vedere così tanti volti familiari di nuovo", ha scritto Denzel nel suo post che ha accompagnato con cuoricini nerazzurri. E poi ha aggiunto anche: "Speciale per me affrontare l'Inter, ma sono felice per la vittoria e per i tre punti del Real".I tifosi interisti hanno inondato il suo post di commenti: "Così ci fai piangere"; "Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano", scrivono anche, citando un verso di una hit di Emma. "Ammettilo, Denzel: Milano ti manca già". E poi anche: "Uno di noi per sempre".