Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni». In un'intervista rilasciato a QN Walter Sabatini aveva pronunciato queste parole sull'allenatore della Roma e su un episodio che riguardava l'ex ds giallorosso.

Getty Images

In un post sui social, l'ex dirigente giallorosso - che è stato anche un dirigente dell'Inter di Suning - ha chiesto scusa per quanto ha detto.

Caricamento post Instagram...

«Nel corso di un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell'opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole», ha spiegato. Chissà se Gasperini accetterà le scuse.