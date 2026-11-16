In un'intervista l'ex dirigente aveva parlato proprio dell'allenatore della Roma, ma i toni usati hanno suscitato polemiche
VIDEO FCIN1908 / "Ti fanno imperatore se vinci lo scudetto a Roma?" La battuta di Gasp
Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni». In un'intervista rilasciato a QN Walter Sabatini aveva pronunciato queste parole sull'allenatore della Roma e su un episodio che riguardava l'ex ds giallorosso.
In un post sui social, l'ex dirigente giallorosso - che è stato anche un dirigente dell'Inter di Suning - ha chiesto scusa per quanto ha detto.
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