Â«Non capisco Chivu sinceramente. Non mi sembra che ci siano cosÃ¬ tanti dubbi se siamo in 99 mln di persone che dicono che l'Inter Ã¨ la squadra piÃ¹ forte d'Italia, con queste prestazioni, non Ã¨ che... sembra che gliela tiriamoÂ». CosÃ¬ Billy Costacurta, su Skysport, ha commentato le parole di Cristian Chivu sulla ricerca spasmodica dell'anti-Inter da parte dei giornalisti e degli addetti ai lavori.

Chivu in conferenza stampa (Screen)

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«Sappiamo chi siamo, non serve che ci ricordino che abbiamo la medaglia al colloÂ», ha detto il mister proprio prima della gara contro il Parma. L'ex difensore del Milan ha anche parlato dei titolari e delle riserve nell'attacco nerazzurro: Â«Esposito titolare? Chivu probabilmente non pensa che sia lui il titolare e il centravanti della Nazionale italiana probabilmente non Ã¨ il centravanti dell'Inter in quello ideale. Ma Pio non ha avuto mai cosÃ¬ poca distanza dal diventare titolareÂ».

(Fonte: SS24)