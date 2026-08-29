L'Inter ieri ha ufficializzato un innesto per l'Under 23: dal Verona è arrivato infatti Charlys Matheus Lima Pontes, noto semplicemente come Charlys.

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Si tratta di centrocampista brasiliano classe 2004 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un rinforzo per la formazione di Stefano Vecchi, che ha esordito in Serie C vincendo contro il Catania.

Charlys, su Instagram, ha commentato così l'approdo all'Inter: "Un momento di immensa gioia e appagamento! Sono felicissimo per un altro traguardo che, un giorno, era solo un sogno e oggi è diventato realtà.

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A Dio, ogni onore e gloria! Possa Egli continuare a benedire, proteggere e guidare ogni passo di questo cammino. Che questo sia solo uno dei tanti traguardi a venire. Grato di aver vissuto questo momento e di aver visto un sogno realizzarsi. Rimaniamo saldi, con fede, duro lavoro e Dio al nostro fianco!"