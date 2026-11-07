Gli scrivono che sarà un bel regalo di Natale anticipato. E che non vedono l'ora di vederlo tornare in campo. L'infortunio che ha subito è stato serio e Lautaro Martinez è fuori ormai da metà ottobre, ha saltato quattro gare di campionato e due di Champions e l'Inter sta cercando di cavarsela anche senza di lui, puntando sugli altri leader del gruppo nerazzurro.

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Il calciatore argentino si sta allenando per poter tornare a disposizione dopo la sosta delle Nazionali. Lui non partirà con l'Argentina e sarà prerogativa dello staff medico e di quello tecnico riportarlo in campo, dove manca a tutti. In queste ore, mentre i compagni si preparano ad affrontare la gara con il Como, ha postato sui social le foto della sua seduta di allenamento con i due cuoricini nerazzurri e l'emoticon della sua esultanza. I tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo e di rivedere i suoi gol che mancano sempre tanto. E anche lui non vede l'ora di poter tornare a giocare con maglia nerazzurra.