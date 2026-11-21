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La Lazio ha battuto il Lecce 3-0 e ha consolidato il suo primato in classifica portandosi a +4 sull'Inter, in attesa della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta per la squadra di Chivu.

Bruno Longhi è intervenuto sul suo profilo X per commentare l'exploit della squadra di Gattuso: "La Lazio è un bijou: vince, segna, non prende gol. Ne fa tre al Lecce nonostante le assenze di Zaccagni, Provstgaard, Nuno Tavares e Sutalo.

Ma ha valide alternative e può contare sugli ispiratissimi Noslin e Frattesi (oltre ai vari Isaksen e Taylor). La squadra di Gattuso - che oggi ha pure ritrovato Rovella- sta volando al di sopra delle più rosee aspettative.

Definirla ancora “una sorpresa” significa non attribuirle ciò che si merita ampiamente come dimostrano i 32 punti in 12 partite. Non so se imiterà il Leicester di Ranieri, ma vederla giocare così è puro spettacolo".