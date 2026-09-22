L'Inter non è una moda (perché non è momentanea) ma è una parte importante della città e va in passerella alla Milano Fashion Week. Alla Vogue World Milano la maglia dei Campioni d'Italia in carica è stata portata in passerella da due giocatori della prima squadra, Benjamin Pavard (che ha indossato la prima maglia di questa stagione) e Hakan Calhanoglu (che ha indossato la seconda maglia) e dalla giocatrice della Primavera femminile Angelica Montaperto che ha indossato la terza maglia (quella ispirata all'Inter del fenomeno Ronaldo).

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Le grandi star della moda, del cinema e della musica in sala per un evento (da Jennifer Lopez a Heidi Klum, passando per Dakota Johnson, Monica Bellucci e Naomi Campbell. E poi tra gli altri ancora il conduttore De Martino, il cantante Mengoni e gli attori Accorsi e Scarpetta) che si è tenuto nella Galleria Vittorio Emanuele, che è giunto alla quinta edizione (le prime quattro si erano tenute a New York, Londra, Parigi e Los Angeles) e che ha messo Milano e il Made in Italy in vetrina. La Milano che è anche dell'Inter.

C'era anche il Milan a sfilare: il centrocampista Loftus-Cheek insieme alla giocatrice Ashley Hu e al giocatore del Milan futuro, Lorenzo Ossola.

In passerella anche lo chef Carlo Cracco e tra gli ospiti in prima fila il sindaco Sala. La serata è stata organizzata da Anna Wintour e Francesca Ragazzi e il ricavato sosterrà la realizzazione di una biblioteca a Quarto Oggiaro.