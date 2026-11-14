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Intervenuto a Radio Radio, Luciano Moggi ha parlato della trattativa che ha portato Zinedine Zidane dal Bordeaux alla Juventus:

Getty Images

"Ho sempre cercato di guardare le partite di Coppa dei Campioni in una certa maniera per capire se c'erano giocatori interessanti e mi sono imbattuto in Milan-Bordeaux, Zidane da solo ha ribaltato il Milan. Siccome io sono uno che prende decisioni rapide, decisi di comprarlo. Lo presi per 5 miliardi di lire e lo vendemmo al Real per 150 miliardi"

Ricostruzione, però, che il giornalista Maurizio Pistocchi ha smentito raccontando la vicenda nel dettaglio stando a quanto gli ha riferito Roberto Bettega in persona LEGGI QUI