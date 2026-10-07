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Federica Zille, giornalista e bordocampista di Dazn, qualche mese fa fu ospite del podcast Centrocampo per un'intervista nel corso della quale ha parlato anche di Sportitalia:

Getty Images

"Sportitalia deve vendere spazi pubblicitari. Se sceglie quella visione dei suoi programmi sportivi, forse è perché ci sono dati che dicono che vende più pubblicità se ha la bella ragazza in studio. Se sei Sky, Dazn, Mediaset o RAI non hai bisogno.

Arrivo a dire una cosa brutta e le colleghe non saranno d'accordo: arrivo anche a giustificare Criscitiello perché non ha le immagini delle partite, non ha magari nemmeno le interviste. Di qualcosa deve parlare e in qualche modo deve vendere il suo prodotto. Ma noi che abbiamo tutto il resto, possiamo andare solo sul contenuto? Per me la risposta è sì ma non decido io, sostanzialmente decidono solo gli uomini e questa domanda andrebbe fatta a loro"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha risposto indirettamente alla Zille con queste parole. CONTINUA A LEGGERE