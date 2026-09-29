Voleva segnare già con il Belgio ma non è riuscito e il gol è arrivato nella gara contro la Turchia. Pio Esposito è già diventato una certezza per Mancini dimostrando un feeling niente male con la maglia della Nazionale italiana che ha bisogno, tantissimo, di talento e tanti gol. Pure di chi fa a sportellate e aiuta i compagni a segnare, perché contro la Nazionale di Montella il nerazzurro ha servito anche un assist a Kadoye.

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4 - Francesco Pio e Sebastiano Esposito sono la 4ª coppia di fratelli a disputare lo stesso match con l'#Italia, dopo Filippo e Simone Inzaghi (due volte nel 2000), Aldo e Luigi Cevenini (una volta nel 1915) e Giuseppe e Felice Milano (tre volte tra il 1912 e il 1913). Famiglia. — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2026

I suoi con la maglia della Nazionale italiana sono già sei e l'attaccante dell'Inter non ha ancora 21 anni. Un numero, il sei, che lo rende - come scrive Opta- il secondo giocatore ad aver segnato più di cinque gol (sei) con la maglia dell'Italia prima di compiere 21 anni, dopo Giuseppe Meazza (11). Gente che nella Milano (ner)azzurra conoscono bene. Come all'Inter conoscono il fratello di Pio, Sebastiano che questa sera ha giocato con lui da titolare in attacco.

Sono così diventati la quarta coppia di fratelli a disputare lo stesso match con l'Italia, dopo Filippo e Simone Inzaghi (due volte nel 2000), Aldo e Luigi Cevenini (una volta nel 1915) e Giuseppe e Felice Milano (tre volte tra il 1912 e il 1913).