Aveva portato a Chivu un casco portafortuna. Questa volta, lo stesso tifoso, ha raggiunto Curtis Jones e gli ha regalato un caschetto giallo, quelli indossati da chi lavora nei cantieri. "Ho due regali per te", ha spiegato il tifoso al centrocampista nerazzurro, durante l'incontro all'Inter Store di San Babila.

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Il giocatore ha intanto firmato la maglia, poi ha visto il casco giallo e ha sorriso. "Per noi interisti tu sei il geometra di Liverpool", ha spiegato ancora Andrea, il sostenitore nerazzurro che è anche un content creator. "È per la tua precisione quando giochi a calcio". Altro sorriso, più ampio, del calciatore. Poi arriva il secondo regalo: la squadretta. Il calciatore è stato al gioco: ha sorriso, fatto un okei con il suo pollicione e si è messo in posa per la foto con casco in testa, squadretta e tifoso.