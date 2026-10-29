"Questo non è calcio, è salto in lungo. L'autore del gol del Venezia annullato per fuorigioco, Lauberbach, è alto 1,94; chi lo marcava, Carlos Augusto, 1,84. Prendeteli più corti gli attaccanti...". Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è espresso così rispetto alla rete annullata alla squadra di Nicola dall'arbitro Pairetto per una spalla che pochi cm in avanti sul lancio del compagno rispetto alla linea con l'ultimo difensore nerazzurro.

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L'ironia del giornalista non è stata apprezzata dai tifosi dell'Inter e così sotto al post sono arrivati tantissimi commenti su una lamentela che arriva per l'episodio dell'Inter e non per altri casi simili. E così Zazzaroni ha risposto: "È partita la contraerea interista che mi accusa di aver fatto questo post solo perché sull'Inter. Cazzata. Ne ho fatti altri in passato sullo stesso argomento senza guardare alla maglia. Se avessi voluto attaccare l'Inter avrei sottolineato il fallo di Carlos non punito nella stessa azione. Se vi piacciono questi fuorigioco fatti vostri. Saluti. E forza Bologna!".