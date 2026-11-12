La notizia di Inter Campus è arrivata anche sul sito del quotidiano La Repubblica. "Dopo quasi trent'anni, Inter Campus cambia casa, ma non missione. Il progetto sociale nato nel 1997 per volontà di Massimo Moratti, allora presidente dell'Inter, non sarà più gestito dal club nerazzurro. A occuparsene sarà la nuova Fondazione We Are the Campus, costituita dalle famiglie Moratti e Tronchetti Provera, che ne assumerà la gestione e garantirà i finanziamenti. L'Inter resterà partner, consentendo ai bambini di continuare a indossare le maglie nerazzurre", si legge sull'articolo del quotidiano. Le maglie dell'Inter verranno ancora impiegate in «in forza e nei limiti di apposito contratto di licenza della proprietà intellettuale di F.C. Internazionale Milano S.p.A.».

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"La decisione arriva dopo il passaggio dell'Inter al fondo americano Oaktree e la riorganizzazione delle attività sociali del club. La società ha infatti costituito Fondazione Inter, che annuncerà un proprio programma di campus nel 2027. La nuova fondazione del club da un anno ha preso il posto di Inter Futura, struttura che era guidata da Carlotta Moratti, di cui faceva parte Inter Campus", spiega il quotidiano.

"Fondazione Inter sosterrà iniziative benefiche in Italia e all'estero attraverso l'erogazione di risorse economiche, beni e servizi. Il club fa sapere che il piano delle nuove attività sarà noto nel 2027". Inter Campus diventerà We are The Campus e il progetto dei Moratti continuerà a lavorare operativamente nei territori dove ha sempre portato la bandiera nerazzurra e lo stemma del club fondato sugli stessi valori che ha dato vita al progetto di Inter Campus.

"Nel comunicato c'è anche un passaggio che lascia trasparire il dispiacere per la separazione: “Ci dispiace non poter più giocare in nome dell’Inter, che comunque rimarrà nel nostro cuore, così come sulle nostre maglie”. La fondazione avrà piena autonomia nella gestione del progetto, mentre il club continuerà a concedere l'utilizzo dei propri simboli. Un legame che sopravvive sul piano dell'identità, anche se viene meno quello societario. Con il trasferimento di Inter Campus alla nuova fondazione We Are Campus si chiude di fatto il rapporto operativo fra la famiglia Moratti e l'Inter", conclude il giornale.

(Fonte: repubblica.it)