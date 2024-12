Si era evidentemente vociferato troppo in merito e Mourinho, in un post sui social è intervenuto per fare chiarezza in merito: «Auguro a tutti buone feste. Che questo tempo sia pieno di amore e felicità per voi e le vostre famiglie. Per chi di voi ha dimostrato preoccupazione, posso confermare che le notizie sul mio intervento sono state molto esagerate, è stato un intervento rapido per un piccolo problema. Riprenderò gli allenamenti il primo giorno di ritorno dalle ferie, come sempre. Non ho mai perso una seduta in 25 anni, e non intendo iniziare ora».