A Pizza Stella, a Milano, "un incontro tra il mondo Inter e alcune delle realtà che animano la scena urbana cittadina"
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Questa mattina l'Inter ha lanciato insieme a Nike le Air Force 1 ispirate alla seconda maglia di questa stagione. Questa sera era previsto a Milano un evento per il lancio delle sneakers.
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"A Pizza Stella, la nuova Air Force 1 Inter, nella sua speciale versione realizzata da Nike per il Club, è stata protagonista di una serata che ha unito cultura urbana e gusto, con un’interpretazione della pizza creata per l'occasione. Un incontro tra atmosfere, linguaggi e passioni diverse, che racconta i tanti modi in cui l'identità nerazzurra può esprimersi", conclude il comunicato.
(Fonte: inter.it)
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