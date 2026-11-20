Questa mattina l'Inter ha lanciato insieme a Nike le Air Force 1 ispirate alla seconda maglia di questa stagione. Questa sera era previsto a Milano un evento per il lancio delle sneakers.

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Uno spicchio di serata 🍕

Inter X Air Force 1 a Milano 📲🖤💙 pic.twitter.com/SftFjd7POx — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 19, 2026

"Per celebrare la collaborazione, Milano ha fatto da sfondo a un evento speciale, pensato come un momento di incontro tra il mondo Inter e alcune delle realtà che animano la scena urbana cittadina. L'appuntamento ha preso vita da Pizza Stella, un angolo di New York nel cuore di Milano. Un richiamo alla città americana che si lega al percorso creativo della collezione: proprio a New York, lo scorso luglio, l'Inter e Nike avevano presentato in anteprima la nuova maglia Away 2026/27 al Fanatics Fest, portando il racconto nerazzurro nel cuore della cultura sportiva e urbana internazionale", si legge in una nota pubblicata dal club nerazzurro sul suo sito ufficiale.

"A Pizza Stella, la nuova Air Force 1 Inter, nella sua speciale versione realizzata da Nike per il Club, è stata protagonista di una serata che ha unito cultura urbana e gusto, con un’interpretazione della pizza creata per l'occasione. Un incontro tra atmosfere, linguaggi e passioni diverse, che racconta i tanti modi in cui l'identità nerazzurra può esprimersi", conclude il comunicato.

(Fonte: inter.it)