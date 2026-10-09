Ora che il Tar ha rigettato tutti i ricorsi sulla vendita dello stadio di San Siro «i prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio». Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della Biennale dell'economia cooperativa promossa da LegaCoop.

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Stadio, rendering e tempistiche

«Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città», ha aggiunto il primo cittadino milanese.

«Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no - ha concluso Sala -, serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il primo punto è veramente far sì che Sir Norman Foster e Manica vengano a Milano e mostrino il risultato del loro lavoro», ha detto ancora.

(Fonte: ANSA)