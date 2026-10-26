Al London Palladium Theatre non ci sono giocatori dell'Inter. Lautaro Martinez, tra i candidati al Pallone d'Oro, si è piazzato al 22esimo posto ma è rimasto in Italia. Da qualche settimana si è infortunato e si sta curando per tornare presto a disposizione. A rappresentare i colori nerazzurri alla cerimonia per la consegna dell'edizione numero settanta del trofeo c'era Javier Zanetti.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Il vice presidente dell'Inter ha preso parte alla cerimonia di consegna insieme alla moglie, la signora Paula. E direttamente dal red carpet sono arrivate le foto della serata. Durante la cerimonia Pupi e la moglie erano seduti accanto all'ex allenatore dell'Inter, Rafa Benitez e all'ex allenatore di Milan, Juve e Roma, Fabio Capello.