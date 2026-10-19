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Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così di Massimiliano Allegri e di coloro i quali giustificano l'operato dell'allenatore del Napoli:

"Non c'è nulla di personale con Allegri, per come rispetto il mestiere che faccio, non sporcherei mai un'analisi per una cosa personale neanche se mi pagassero. Guida sempre il calcio, non è una diatriba personale. La seconda carriera di Allegri non è accettabile per uno di quel livello. Potrei dire al contrario io questa cosa: perché la stessa parte della comunicazione si ostina a difendere l'indifendibile, facendo passare per buona una cosa non buona. E poi sempre scuse.

Alla Juve era un eroe perché non poteva far mercato ma andate a vedere la rosa di quella Juve. Senza giocare le Coppe, arriva terzo. Al Milan, senza le Coppe, arriva quinto. Però ha fatto i miracoli con la Juve dell'ultimo ciclo, ha fatto i miracoli perché Ibra parlava con giocatori, fa i miracoli quest'anno perché non gli hanno fatto mercato. Ragazzi, sempre miracoli, quanto dura sto teatrino? Nemmeno i vostri parenti vi credono se difendete l'indifendibile. Dal 2022 ad oggi ha vinto una sola partita su dieci. Ha vinto col Maccabi, all'andata aveva perso. Quanto va avanti questo cinema? Mantenete le vostre simpatie, che sono lecite, ma non fate passare per accettabile e per decente cose che non lo sono"