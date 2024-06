"Anzi, tra le ragioni che hanno spinto Spalletti a ritoccare il centrocampo e ad avanzare Barella sulla trequarti c’è anche quella di mettere l’interista nelle condizioni di spendere la sua esplosività contro Modric, atleticamente declinante, e di assalirlo come ha fatto lo spagnolo Fabian Ruiz. Un po’ meglio contro l’Albania, ma senza brillare. Il croato ha comunque completato i 90’, evento raro per lui in questa stagione di ridimensionamento. Nella Liga 2023-24: 14 presenze da subentrato, 18 da titolare, sostituito 14 volte. Significa solo 4 match completi nel Real Madrid. In totale 1.686’ di campionato, quasi la metà di Barella (2.869’) che nelle ultime 4 stagioni non ha mai giocato meno di 35 gare. Spalletti conta sugli 11 anni di differenza e sulla freschezza atletica che l’azzurro può imporre nelle sue incursioni. Non sarà una diga infrangibile come Rodri", scrive Gazzetta.