TS – Inter, Bastoni può giocare: a sinistra c’è Perisic. Oggi tamponi per tutti. E Nainggolan….

Dopo il defatigante di domenica, ieri l’Inter ha iniziato a preparare l’esordio in Champions contro il Borussia Monchengladbach, in programma domani sera a San Siro. Conte ritrova Sensi, assente nel derby per squalifica, e Bastoni, risultato due volte negativo al tampone e dunque a disposizione per la sfida con i tedeschi. Nainggolan, invece, ha lavorato a parte, essendo sì risultato negativo al test ma in attesa dell’idoneità per il rientro in squadra, che avverrà oggi. “Se Bastoni darà garanzie fisiche giocherà dall’inizio, con la probabile conferma di Perisic a sinistra”, commenta Tuttosport che poi rimarca come oggi tutto il gruppo squadra farà il tampone mentre in giornata, o al più tardi domani, arriverà l’esito di Skriniar e Young.