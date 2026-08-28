Ieri c'è stato il sorteggio Champions che ha delineato il percorso di tutte e 36 le squadre impegnate nella massima competizione europea per club. Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Marco Bellinazzo ha spiegato quanto sia importante fare strada anche per un discorso economico:

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"È fondamentale. Considerando uno scenario medio, senza pensare né a quello pessimistico della scorsa stagione né a quello più roseo di un'italiana capace di arrivare in finale, per i club italiani ci sono in ballo almeno 300 milioni complessivamente. Il percorso negativo del Napoli nell'ultima Champions lo ha dimostrato: fermarsi alla prima fase può significare incassare 40-50 milioni, che resta una cifra importante, ma con il nuovo format una parte consistente dei ricavi è legata alla fase a eliminazione diretta. Anche superare un paio di turni può cambiare completamente lo scenario".

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Quanto può cambiare concretamente un lungo percorso europeo?

"Basta pensare all'Inter: quando è arrivata in finale, pur perdendola, ha incassato più di 115 milioni, ai quali bisogna aggiungere naturalmente gli introiti da botteghino. Andare avanti è fondamentale perché aiuta economicamente, ma anche perché migliora il ranking per la stagione successiva. Se poi ti qualifichi nuovamente alla Champions, avere un ranking migliore può rendere più favorevole il sorteggio. Arrivare alle partite a eliminazione diretta significa quindi ottenere prestigio sportivo, ma soprattutto importanti vantaggi economici".