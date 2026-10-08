Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato della situazione in casa Napoli e se ci sono spiragli per fare mercato a gennaio:

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"Come è messo il Napoli per gennaio? Non bene come in passato, altrimenti si sarebbe già mosso, ma non tanto per mancanza di risorse proprie, perché di capitale in cassa ce n'è ancora, nonostante gli ultimi bilanci in rosso. Il tema è che la gestione Conte, come già accadde nella gestione Conte dell'Inter e come in genere avviene con Conte, ha pressato molto i bilanci sotto il profilo del conto economico, quindi del rapporto tra i ricavi e i costi.

Diciamo che il Napoli in quest'estate ha fatto una manovra correttiva, cercando il più possibile di liberarsi di ingaggi pesanti di giocatori in esubero. Non c'è riuscito per parecchi di questi, che sono rimasti in rosa e che sono anche stati oggetto di investimenti importanti, rispetto ai quali c'è il rischio di minusvalenze non irrilevanti. Ci sarà un Napoli a gennaio guardingo su alcune operazioni che verranno fatte, perché oggettivamente tra infortuni e carenze in alcuni settori del campo sono emersi dei limiti. Molto capiremo tra qualche settimana, quando verrà approvato il bilancio al 30 giugno 2026, e lì avremo delle cifre ufficiali su cui poter fare dei ragionamenti più precisi rispetto a quelli che attualmente possiamo fare, basati invece sulle stime"