GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Nel corso di un'ampia intervista a Radio Tutto Napoli, Marco Bellinazzo ha affrontato la situazione finanziaria di Como e Juventus, con quest'ultima che ha già sottoscritto un Settlement Agreement con l'UEFA:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il tanto discusso costo allargato della rosa viene calcolato allo stesso modo in Italia e nelle competizioni UEFA?

"Ormai sì. E' l'insieme dei costi legati ad ingaggi, ammortamenti, cartellini quindi ed intermediari in rapporto ai ricavi complessivi e la media triennale delle plusvalenze. I due bacini si confrontano ed il rapporto deve essere entro il 70%. La differenza fondamentale è che la UEFA guarda all'anno solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nella normativa italiana si considera sempre un periodo annuale, ma questo varia in funzione delle due finestre di mercato prese in considerazione. In Italia l'impatto di questo parametro riguarda soltanto alla possibilità di operare sul mercato, tenendo conto anche dei correttivi introdotti, come la possibilità di immettere capitale, utilizzare determinati crediti e considerare la liquidità disponibile.

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In ambito UEFA il parametro viene utilizzato ai fini del fair play finanziario e quindi per eventuali sanzioni verso chi viola la regola dell'indice e del pareggio di bilancio e al deficit triennale: quando vengono superati determinati limiti possono scattare provvedimenti che vanno dalle limitazioni della rosa alle multe, fino, nei casi più gravi, all'esclusione dalle competizioni europee. Alcune squadre italiane potrebbero trovarsi in situazioni delicate già nella prossima primavera. Penso al Como e alla Juventus, situazioni di deficit prevedibili, con il Como che potrebbe essere chiamato a sottoscrivere un settlement agreement con la UEFA, limitando così la propria operatività sul mercato. Può essere anche una delle ragioni per cui vediamo alcune società particolarmente attive in questa finestra: non è detto che abbiano lo stesso margine nelle prossime sessioni".