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Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi commenta i risultati del weekend di Serie A. E in particolare parla di Inter, Roma e Como dopo il pari tra Juve e Milan della serata.

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“In questo momento Juve e Milan sono più indietro di Inter e Roma. Ma se penso al Como, quanto mi entusiasma, quattro gol uno diverso dall’altro col Genoa. Il Como entusiasma. L’Inter mi è piaciuta, delle tre gare fatte quella col Napoli mi è piaciuta di più. La Roma è debordante, anche fisicamente proprio. Ma siamo all’inizio”.