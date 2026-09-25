Gianni Bezzi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'Italia in vista della partita contro il Belgio:

"Partirei da questa inutile Nations League, dove riparte una Nazionale che presenta una squadra dove ci sono tanti giocatori che arrivano da varie parti del mondo. C'è un po' di tutto, vedremo contro il Belgio come si comporterà. Ci stiamo allineando ad altre nazionali.

Cosa non mi ha convinto? Io guardo più in casa nostra, Zoma non mi convince, Romano ora dalla Svizzera arriva da noi. E' un miscuglio di cose che mi piace sempre meno. A questa Nazionale non mi affezionerò mai. Così come non mi è piaciuto il ritorno di Mancini, per le note vicende del passato. E ha ragione Baldini quando dice che il Frosinone ci rappresenta e il Como no".

E cosa aggiunge?

"Voglio capire perché non è stata data l'opportunità a Baldini, che avrebbe meritato quella panchina. Mancini senza Malagò non sarebbe mai tornato".