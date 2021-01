Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la trattativa tra Inter e Roma per Dzeko che sarebbe saltata per il mancato accordo tra i due club:

“Dzeko–Sanchez non si farà. La quantità di volte in cui la Roma ha provato a liberarsi di questo giocatore e non ci è riuscita, è direttamente proporzionale alla sua forza”.