Biasin: “Lega Serie A deve sperare nell’eliminazione dell’Inter da EL o Coppa Italia. Ha senso?”

La decisione della Lega di rinviare 5 partite di questo turno, tra cui Juve-Inter, ha complicato il calendario dell’Inter che se dovesse andare avanti in Europa League e Coppa Italia potrebbe non avere una data per recuperare Inter-Samp. Questo il commento del giornalista Fabrizio Biasin:

Allo stato delle cose la situazione è la seguente: la Lega Serie A per salvare il salvabile deve sperare nell’eliminazione dell’Inter dall’Europa League o dalla Coppa Italia. Ditemi voi se questa cosa ha un senso.