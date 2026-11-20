Il pensiero del noto giornalista vicino alle vicende nerazzurre sull'attaccante seguito da Baccin
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C'è anche il nome di Paul Mendy sul taccuino della dirigenza nerazzurra per il futuro. Dell'attaccante del Cagliari ha parlato Fabrizio Biasin, noto giornalista attento alle vicende nerazzurre, riprendendo alcune parole rilasciate dal ragazzo nell'intervista di ieri al Corriere dello Sport. Queste le considerazioni di Biasin:
"Ha solo 19 anni ed è ancora “in costruzione”, ma ha tutto per un bel futuro. Giocatore davvero interessante".
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