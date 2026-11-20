Paul Mendy al “Corriere dello Sport”:



“Mi piace la lingua italiana, ho cercato di impararla appena sono arrivato da Dakar: lì giocavo per strada. Gli attaccanti più forti che ho visto? Lautaro è fenomenale, Malen fortissimo e poi c’è Thuram”



Ha solo 19 anni ed è ancora “in… pic.twitter.com/xWgiL2iz1f