Bonanni: “Chi può colmare il gap con l’Inter? Conte, non ho dubbi”

Chiesa, il nome circola da settimane. E' il profilo giusto per la Roma?

"Credo che sia un giocatore molto forte, l'ho sempre detto. Se la Roma lo dovesse acquistare, per me fa un acquisto importante come lo farebbe chiunque. E se la Juve lo trattiene, sarebbe importante, perché ha ancora diversi anni di carriera importanti davanti. Bisogna capire perché vuole andare via dalla Juve, ma bisognerà spendere bei soldi per lui. 30 mln per uno come lui sono anche pochi. Per me farà anche un grande Europeo, lo spero, perché lo aiuterebbe a capire anche le sue possibilità future".