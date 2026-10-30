Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del derby in programma domani a San Siro:

"Io mi aspetto una partita avvincente. L'Inter l'anno scorso non ha mai vinto un derby e, a differenza del campionato passato, il Milan è più offensivo e ha più mentalità. Sarà una gara più aperta, fermo restando che vedo l'Inter molto meglio sotto tanti aspetti. Contro il Venezia però meritava tutto tranne che vincere, per cui mi attendo una partita bella e con tanti gol. Chivu di certo è più abituato a questo tipo di partite, per quanto Amorim venga da dei campionati importanti. Per lui è il primo derby e vorrà fare bene, ma l'Inter è più forte e la proposta di calcio rossonera alla lunga potrebbe avvantaggiare i nerazzurri"

Che situazione sta vivendo la Juventus dopo la sconfitta contro il Genoa?

"È una situazione molto pericolosa, sono tutti in difficoltà. Ho visto la partita con il Genoa e i rossoblù hanno fatto molto meglio non tanto dal punto di vista del gioco, quanto della voglia e della determinazione. Il Genoa ha fatto la partita che doveva fare con grande cattiveria e il 2-0 è l'emblema di ciò che sta vivendo la Juventus. In più quando un allenatore che dice che in questo momento i giocatori non hanno carattere...".

Juventus-Napoli è una partita che non può sbagliare nessuna delle due?

"È una partita difficile e pericolosa. Il Napoli se perde è fuori dai giochi scudetto, ma anche la Juventus deve per forza vincere".