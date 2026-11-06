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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Borghi ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Feyenoord in Champions League:

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"La partita dell'Inter contro il Feyenoord è stato l'esempio nettissimo dell'essersi parlati e di aver dato una reazione. D'altra parte, nel derby, al di là delle scelte iniziali e a partita in corso di Chivu, ma era lampante la differenza proprio di intensità mentale tra la partita del Milan e la partita dell'Inter.

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Si sono parlati ed evidentemente si sono chiariti delle cose. Il messaggio al campionato può essere molto forte: fino ad adesso abbiamo un po' scherzato, non volontariamente ovviamente. Se l'Inter a Rotterdam si è quadrata ed è iniziata davvero la sua stagione… La partita col Como è probante in tal senso"