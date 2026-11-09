Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del Como dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro:

"Più che pancia piena per l'Europa, credo abbia preso una bella lezione. E' un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato però. Ho visto un'altra squadra che è pericolosa per lo Scudetto ed è il Milan. L'ho visto a Genova, è uscita l'identità del Milan che non si è vista in passato, la voglia di lottare nelle difficoltà".

Getty Images

Come ha visto la Lazio?

"E' sempre una squadra temibile, poteva anche vincere. Il Napoli ha fatto un ottimo secondo tempo. Ad oggi il campionato del Napoli è un fallimento".

Getty

Roma unica seria candidata per il titolo insieme all'Inter?

"Roma e Inter sono avanti in questo momento. E davanti c'è ancora spazio. La Roma non deve mollare la Champions però"