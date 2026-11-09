"Un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi", dice Braglia su Inter-Como

Matteo Pifferi
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Simone Braglia, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del Como dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro:

"Più che pancia piena per l'Europa, credo abbia preso una bella lezione. E' un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato però. Ho visto un'altra squadra che è pericolosa per lo Scudetto ed è il Milan. L'ho visto a Genova, è uscita l'identità del Milan che non si è vista in passato, la voglia di lottare nelle difficoltà".

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