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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così di Josep Martinez dopo l'errore anche in Champions contro il Bruges:

Getty Images

"Continuare con Martinez in porta? Sì, perché se si è fatta questa decisione all'inizio, devi continuare, pur negli errori fatti. Se facciamo il bilancio errori-parate, per me ha tenuto comunque in piedi la baracca. Io reputo che sia un buon portiere, non sono d'accordo quando si dice che non sia da Inter, perché se vediamo gli errori, dovuti a un eccesso di altruismo, non mi sembra che i compagni stessi gli diano una mano per parare e mettersi in evidenza. Oggi qualsiasi altro portiere avrebbe gli stessi problemi, anche con qualità superiori".

Anche Donnarumma ha fatto degli errori:

"Gli errori li possono fare tutti, ma quando li fa il portiere rimane più evidente. Però Donnarumma fa un errore tecnico. Gollini per esempio sui tre cross del Real, quantomeno quello del 4-3 doveva prendere senza problemi. Gli errori di Martinez sono dettati dalla troppa generosità per risolvere un problema che l'Inter ha".