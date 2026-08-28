Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato anche così del sorteggio Champions:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "La campagna acquisti del Como parla di giocatori importanti. Oltretutto credo ciecamente nelle doti di Fabregas e penso che possano anche passare il turno. Vedo al contrario più difficoltà per il Napoli. La Roma invece ha un'identità forte, dove le riserve riescono a rendere come i titolari".

Pressione sul Napoli di Allegri?

"Non possiamo non valutare le ultime annate di Allegri, che a livello tattico e gestionale non ha fatto vedere cose positive. La proprietà poi punta molto sull'Europa e quindi su quel lato ci saranno pressioni".

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Sul Milan

"Il Milan con il Torino ha fatto fatica a vincere, perché nell'ultimo quarto d'ora i granata hanno creato quattro o cinque palle gol nitide. Al momento c'è poco equilibrio e vedo una squadra troppo sbilanciata in avanti. Per raggiungere obiettivi importanti serve inevitabilmente avere una retroguardia che incassi poco".