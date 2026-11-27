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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così delle big del campionato italiano:

"Cosa noto? La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato"

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Sul Napoli

"Il Manchester City non è più quello di Guardiola, deve dimostrare con la continuità che è ritornato. Deve dimostrare la continuità che hanno quelle davanti a lei. Mi aspetto delle conferme".

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Su Como-Juve

"Dubito che possa a Como Spalletti piazzare il colpo. Può succedere, ma la Juve di oggi non rispecchia il suo nome e le sue potenzialità. Sia come gioco che come identità il Como ora è avanti. E per me è un bivio anche per il Como. La Juve è una buona squadra, se rientrano tutti i titolari. Il problema è che non la vedo ancora quella squadra che può fare un risultato importante".