Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato in questo modo delle big del campionato italiano
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così delle big del campionato italiano:
"Cosa noto? La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato"
Sul Napoli"Il Manchester City non è più quello di Guardiola, deve dimostrare con la continuità che è ritornato. Deve dimostrare la continuità che hanno quelle davanti a lei. Mi aspetto delle conferme".
Su Como-Juve"Dubito che possa a Como Spalletti piazzare il colpo. Può succedere, ma la Juve di oggi non rispecchia il suo nome e le sue potenzialità. Sia come gioco che come identità il Como ora è avanti. E per me è un bivio anche per il Como. La Juve è una buona squadra, se rientrano tutti i titolari. Il problema è che non la vedo ancora quella squadra che può fare un risultato importante".
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