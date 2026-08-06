Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così a TMW Radio di Inter in vista della prossima stagione:

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"La pressione è quella di inserire i giocatori nei meccanismi. Qualsiasi giocatore arriverà, dovrà avere i tempi di adattamento. Resta il grande rammarico di Palestra, doveva rilanciare e convincere il ragazzo che era meglio rimanere in Italia. L'Inter però è fatta, mi piace molto Stankovic per la sua personalità, Nico Gonzalez può essere una soluzione per la fascia, è uno che vede anche la porta ma la fase difensiva non è il suo pane".

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Sul Milan

Sulla Juventus

"Non sono ottimista, non c'è chiarezza. Cosa vuol fare il Milan? Che squadra vuole costruire? E le risposte non arrivano neanche dal campo. Alcuni giocatori che vuole Amorim erano sul mercato fino a qualche giorno fa. Goncalo Ramos e Gila sono state operazioni per l'immagine, per placare le proteste. Ora serve costruire una squadra adatta al calcio di Amorim, dinamico, aggressivo. Ne vedo pochi così in rosa. Anche Leao dicendo di voler andare via ti rovina il mercato. E' un problema mica da poco. E non puoi ripartire mettendo sulle spalle di Modric tutta la squadra. Lo ha fatto Allegri lo scorso anno e nel finale abbiamo visto che ha faticato. Tanti, troppi dubbi"."La metto un po' sopra al Milan. Qui la situazione è ben definita, Spalletti sa cosa fare e la società gli sta andando dietro. Sappiamo delle difficoltà, vengono da 2-3 mercato sbagliati, devastanti dal punto di vista economico. Certe scorie restano, anche dal punto di vista tecnico, con alcuni giocatori che fatichi a vendere. Serve un portiere, un centrale di difesa, un altro centrocampista più dinamico, Spalletti sta facendo di tutto per recuperare Douglas Luiz ma mi sembra lento, poi l'attacco dove serve un altro centravanti. Zirkzee non è spallettiano ma ha qualità e forza fisica. Se fai questi quattro colpi, allora può tornare a lottare per il titolo. Carnevali sa cosa fare, ha messo in piedi una squadra di prim'ordine e vediamo i risultati".