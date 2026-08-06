Intervenuto a Radio Tutto Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato così del Napoli in ottica scudetto:

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"Una squadra come il Napoli deve sempre partire con l’obiettivo più alto. L’Inter resta più forte, ma gli azzurri devono essere lì, subito dietro, pronti ad approfittare di ogni occasione. Nella scorsa stagione il Napoli ha avuto oltre quaranta infortuni e, nonostante questo, è rimasto competitivo a lungo. Se si immagina un’annata più normale dal punto di vista fisico e si considera l’arrivo di Allegri, la squadra deve partire per lottare davanti."

Si dice spesso che Conte lasci danni quando va via. È d’accordo?

"Assolutamente no. Conte non lascia danni: fa crescere i giocatori, trasmette mentalità e alza il livello del gruppo. È vero che, quando va via, resta una squadra stressata e qualcuno può sentirsi smarrito senza una guida così forte. Però gli insegnamenti rimangono. Alla Juventus, dopo Conte, arrivò Allegri e vinse cinque scudetti. All’Inter il lavoro di Conte ha lasciato una mentalità che è durata negli anni. Per questo Allegri è stato chiamato anche per una sorta di normalizzazione, non per ricostruire dalle macerie"