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Ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del KO della Juventus contro il Genoa:

"La squadra è inadeguata, ha carenze enormi, in attacco e in regia. ha dovuto riciclare Douglas Luiz, ma ha tempi troppo lenti. Ora la situazione si è aggravata. Mai vista una Juve così. Ieri sera abbiamo visto Koopmeiners sulla punizione decisiva che non ha capito per oltre un minuto che era indiretta. E' una squadra disconnessa. Non mi ricordo una roba simile in una partita. E' disconnessa la squadra e anche il tecnico. La squadra non capisce cosa vuole l'allenatore.

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A Lecce ha vinto col 3-5-1-1 ma ha detto che era stato fatto un passo indietro. La squadra non lo segue sul terreno del gioco, del fare. Non è da lotta questa squadra, ma non riesce a governare le partite. Non riesce a fare il salto che vuole Spalletti. McKennie fa capire che la squadra è spaccata, ma lo vedi in campo. Se avessi una squadra viva non mi interessa neanche la classifica, perché puoi recuperare. Con questa squadra puoi fare solo peggio. Devi capire cosa succede. Spalletti alla Juve voleva fare il capolavoro della sua carriera, invece è in questa situazione. Ha proposto un calcio troppo elevato rispetto all'organico che ha. A Lecce ha proposto un calcio più basico e la squadra lo ha seguito. Come in Nazionale, non riuscivano a capire cosa voleva da loro".

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Cosa dice della vittoria dell'Inter?

"L'Inter si porta dietro delle scorie, è un gruppo storico che dura da tempo".