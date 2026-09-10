Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare di Allegri dopo la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal in Champions League:

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"Forse è più difficile andare dal calcio basico di Allegri rispetto al calcio più complicato di Spalletti e degli altri, quello magari è più difficile. Invece, secondo me, giocare il calcio di Allegri è più facile. Basta capire i meccanismi. Aspetterei un mese e mezzo, è tanto, però un po' di tempo va dato. E poi guardiamo al bicchiere mezzo pieno: la partita con l'Inter, che è stata una partita importante dal punto di vista dell'interpretazione, dal punto di vista caratteriale, poi l'hai persa. Negli ultimi dieci minuti hai fatto malissimo la fase difensiva, ha sbagliato anche l'allenatore a mettere dentro un giocatore che debuttava. Però, per 70 minuti, io ho visto una buona squadra.

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Fammi ripartire da lì. Ieri sera hai incontrato una delle squadre forse più forti in questo momento al mondo, come organico, come tutto. Hai incontrato l'Inter, hai incontrato il Como. Anche questo va messo nella discussione. Sono squadre, in questo momento, non dico ingiocabili, ma difficilissime da affrontare. Compreso il Como, che è un progetto calcistico molto più avanti di quello che è il Napoli in questa ripartenza con Allegri"

(Tuttonapoli.net)