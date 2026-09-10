Il gol di Cristante regala il vantaggio alla Roma che però viene agganciata e fermata sull'1-1 dal Fenerbahce. Stesso risultato di PSV-Shakhtar
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Esordio con pareggio per la Roma in Champions League: la squadra di Gasperini non va oltre l'1-1 nella trasferta turca contro il Fenerbahce di Skriniar e Lukaku.
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I capitolini soffrono un po' in avvio ma poi crescono con il passare dei minuti e trovano la rete del vantaggio al 38' con Cristante, bravo a superare Ederson con una conclusione dal limite dell'area.
Ad inizio ripresa, però, il Fener trova il gol del pareggio con Brown, bravo a sgusciare alla difesa romanista e a sfruttare l'assist di Greenwood. Finisce 1-1 anche l'altra partita delle 18:45 tra PSV e Shakhtar Donetsk: ucraini in vantaggio nel recupero del primo tempo con Mendoza, pareggio degli olandesi al 48' griffato Dest.
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