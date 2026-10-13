Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Domani sera ci sarà Manchester City-PSG, big-match di giornata nella seconda giornata di Champions League. Il City, nonostante la Spada di Damocle del processo e in attesa della sentenza, è partito benissimo vincendo le ultime 8 partite tra campionato, Champions e Coppa di Lega dopo la sconfitta con l'Arsenal nel Community Shield.

Marco Bucciantini, a Sky Sport, ha voluto però ribaltare la questione, criticando invece il PSG: "La voglio ribaltare: il City è da tempo che è sotto lo schiaffo di questa inchiesta, molto lunga e molto seria. Siamo arrivati ad un grado di colpevolezza in attesa della sanzione. Il City in questi anni si è saputo isolare, ha cavalcato bene la novità Maresca, un po' di continuità e discontinuità che serve sempre.

Getty Images

City-PSG è una partita tra una squadra che ha subito un processo probabilmente giusto se ci sono oltre 100 capi di accusa riconosciuti e una squadra che quel processo doveva subirlo e non l'ha subito. Io sarei più imbarazzato se fossi quello che non l'ha subito il processo, davanti a te hai uno specchio, una cosa molto simile. Solo che tu hai potuto fare Mbappé in prestito a 1 mln con obbligo di riscatto a 180, tu l'hai potuto fare. Al City hanno portato il dottore in casa e il dottore ci è andato e il Tribunale gli ha dato ragione. Fossi i parigini, avrei un po' di imbarazzo"