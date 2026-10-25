Massimo Caputi ha detto la sua su Skysport dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina. «Non c'è dubbio Thuram sia un leader di questa squadra. E poi, diciamo che, a proposito dei meriti, se sono di Chivu o di Zidane, i meriti sono anche del calciatore, evidentemente, che ha fatto sempre più esperienza, anno dopo anno, e che si è preso l'attacco sulle spalle», ha sottolineato.

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«È, credo, uno dei tanti uomini che poi permettono all'Inter di fare la differenza. L'Inter è troppo più forte rispetto alle altre squadre del nostro campionato. Deve però, diciamo, lavorare su quelle che sono alcune mancanze che poi, in Champions League, quando si alza il livello, diventano più evidenti. Perché anche oggi, nonostante, a mio avviso, il dominio si è visto, ma dopo il gol incassato. L'Inter strabordante si è vista dopo che ha subito il gol. Cioè, poteva andare in vantaggio anche prima, ma va in reazione. In Italia, secondo me, si può permettere di andare in reazione. In Europa è più difficile. Però, diciamo, io credo che i risultati e i numeri, come dicevi tu, siano inconfutabili: l'Inter è la squadra più forte del nostro campionato».

(Fonte: SS24)