A Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, un radio ascoltatore ha chiesto chi sono per lui in questo momento i tre giocatori più importanti o che gli piacciono di più nel campionato di Serie A?

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«Belahyane della Lazio, che sta facendo bene, dico Malen della Roma e in questo momento Nico Paz che mi piace più nel complesso perché lo sto preferendo in Champions dove, secondo me, ha più stimoli rispetto al campionato in attesa di rivedere Lautaro che darà una spinta all'Inter», ha sottolineato.

Sugli allenatori invece ha sottolineato: "Per me chi ha fatto più innovazione dopo Guardiola è stato Gasperini negli ultimi dieci anni. Perché per quello che ha fatto con l'Atalanta in Europa ci si è accorti di lui".

(Fonte: Radio Dee Jay)